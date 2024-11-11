Российским арбитрам увеличат гонорары

Отмечается, что гонорар главного арбитра за матч станет 214 тысяч рублей (было 200), а его ассистента и видеоарбитра — 107 тысяч (было 100).

Российским арбитрам увеличат гонорары с лета 2025 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Отмечается, что гонорар главного арбитра за матч станет 214 тысяч рублей (было 200), а его ассистента и видеоарбитра — 107 тысяч (было 100). Помощники арбитра ВАР будут получать 53,5 тысячи (вместо 50).