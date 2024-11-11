Reuters: в Киеве заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

Об этом Reuters заявил украинский чиновник. По его словам, эта зима станет критическим моментом для конфликта на Украине.

В Киеве заявили о критическом моменте в конфликте на Украине. Об этом Reuters заявил украинский чиновник.

По его словам, эта зима станет критическим моментом для конфликта на Украине. Чиновник отметил, что следующие 4-5 месяцев станут решающими, на это повлияют избрание Дональда Трампа президентом США и его обещания завершить конфликт.

«Мы прямо сейчас определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — заявил он.

Также, по его словам, после победы Трампа на выборах вероятность приглашения Украины в НАТО уменьшилась, а риск сокращения объема военной помощи от США увеличился.