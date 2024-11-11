РБК: Япония смягчила санкции на поставки авто в Россию

Под смягчение попали некоторые модели Suzuki, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda.

Япония смягчила санкции на поставки авто в Россию. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, власти пришли таким мерам из-за риска падения продаж. Они решили «переформулировать ограничения», чтобы снять запрет на поставки «мягких» гибридов.

Эксперты рассчитывают, что решение позволит немного снизить цены.

Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Примечательно, что под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.