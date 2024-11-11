Пятеро боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении

ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронемашины и автомобиль.

Пятеро боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении. Об этом 11 ноября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как указано в сводке, подразделения российской группировки войск «Север» отразили шесть контратак Украины в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронемашины и автомобиль.