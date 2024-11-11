Прокуратура поможет рязанцу оспорить кредиты, взятые по просьбе мошенников

Прокуратура Рязанского района обратилась в суд исками о признании кредитных договоров недействительными.

Прокуратура поможет рязанцу оспорить кредиты, взятые по просьбе мошенников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным прокуратуры, в августе этого года 55-летнему рязанцу позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником «государственного инвестиционного фонда России» и предложил инвестировать денежные средства в акции. Рязанец внес первоначальный взнос в размере девяти тысяч рублей, однако позже мошенник убедил его взять несколько кредитов. После первоначального вложения собственных денежных средств в размере

Мужчина трижды оформлял кредитные договоры в двух банках на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые сразу переводил мошенникам в надежде вернуть вложенные средства.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в период этого времени у рязанца имелось заболевание, которое лишало его возможности понимать характер и значение совершенных действий и оказывать сопротивление.

Прокуратура Рязанского района обратилась в суд исками о признании кредитных договоров недействительными.