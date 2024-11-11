Правительство России поддержало введение штрафов за прием ставок от детей

Сумма взыскания может составить до одного миллиона рублей.

Правительство России поддержало введение штрафов за прием ставок от детей, недееспособных и должников по алиментам. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу», — говорится в отзыве на законопроект.

Новые нормы будут распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы и другие игорные заведения. В соответствии с законопроектом, сумма взыскания может составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей за прием ставок от указанных категорий лиц. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.