Половину населения Рязанской области планируют обучить оказанию первой медпомощи

В региональной программе «Первая помощь для каждого» на 2024-2026 годы указано, что оказанию медицинской помощи обучат 289 тысяч 965 человек — это 50 процентов трудоспособного населения.

Половину населения в Рязанской области планируют обучить оказанию первой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В региональной программе «Первая помощь для каждого» на 2024-2026 годы указано, что оказанию медицинской помощи обучат 289 тысяч 965 человек — это 50 процентов трудоспособного населения.

Согласно распоряжению, для рязанцев создадут «фонд» из 100 инструкторов для обучения навыков первой медпомощи.

«Оказание первой помощи в большинстве случаев занимает несколько минут до прибытия на место происшествия более квалифицированного сотрудника. Без оказания первой помощи пострадавший может потерять шанс выжить», — отмечается в документе.

В распоряжении написано, что обучение пройдет в медуниверситете имени Павлова, рязанском медицинском колледже, ОКБ, а также общеобразовательных и иных организациях.