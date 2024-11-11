Полиция прокомментировала информацию о задержании рязанца с пистолетом

В пресс-службе отметили, что двух 20-летних рязанцев доставили в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция прокомментировала информацию о задержании рязанца с пистолетом. По данным регионального УМВД, «оружие» было игрушечным.

В пресс-службе отметили, что двух 20-летних рязанцев доставили в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них при себе был игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками.

На молодых людей составили протоколы о нахождении в публичном месте в нетрезвом виде.

Напомним, ранее «Русская община» сообщила о задержании рязанца с оружием на улице Соборной.