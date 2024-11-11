Под Рязанью построят китайский завод

На заводе планируется сборка тракторов мощностью от 22 до 640 лошадиных сил, комбайнов и другой техники, а также открытие цеха по замене двигателей.

Под Рязанью построят китайский завод по производству сельхозтехники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, корпорация развития Рязанской области и производитель сельхозтехники из провинции Шаньдун (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, в Рязанской области могут построить завод по производству сельскохозяйственной техники и ее комплектующих.

На заводе планируется сборка тракторов мощностью от 22 до 640 лошадиных сил, комбайнов и другой техники, а также открытие цеха по замене двигателей.

Для строительства завода потребуется участок площадью около 30 га с инженерной инфраструктурой. Он может появится в индустриальном парке «Рязанский» или новом парке — «М5 Рязань», о строительстве которого стало известно 7 ноября.