Официальную страницу Рязанской области и регионального правительства Вконтакте взломали

Пользователей попросили не переходить по ссылкам, которые указаны в публикациях группы.

Официальную страницу Рязанской области и регионального правительства ВКонтакте взломали. Соответствующее сообщение появилось на стене сообщества.

Пользователей попросили не переходить по ссылкам, которые указаны в публикациях группы.

«Администрацией ВКонтакте в целях безопасности отключены сообщения до 13 ноября. В связи с этим отправка сообщений ограничена. В черный список подписчики не добавлены», — говорится в сообщении.