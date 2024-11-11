Названы самые редкие имена, которыми рязанцы называли новорожденных в октябре
Всего в октябре в рязанском перинатальном центре родились 74 малыша: 38 девочек и 36 мальчиков.
Названы самые редкие имена, которыми рязанцы называли новорожденных в октябре. Информацию опубликовала пресс-служба перинатального центра.
Всего в октябре в рязанском перинатальном центре родились 74 малыша: 38 девочек и 36 мальчиков.
Самыми редкими именами в этом месяце стали: Амелия, Эвелина, Валентина, Родин, Иоанн, Федор.