На улице Соборной в Рязани задержали мужчину с пистолетом

Троих нарушителей доставили в отдел полиции.

В прошедшие пятницу и субботу Дружина рязанской «Русской общины» вместе с сотрудниками полиции проводили рейды. Об этом сообщается в группе организации.

Отмечается, что на улице Соборной задержали правонарушителей, у одного из которых изъяли пистолет, после чего троих мужчин доставили в отдел полиции.

Патрулируя центр города, пресекали распитие спиртных напитков в общественных местах, убедили нескольких ветеранов СВО, что отдыхать нужно культурно без нарушения законодательства РФ.

Кроме того, задержали рядом с ТЦ Малина автомобиль с тонированными стеклами и незаконно установленными спецсигналами.

Также пресекли конфликт между молодыми людьми, у одного из которых сотрудник полиции изъял предмет, похожий на металлическую дубинку.