На ГРПЗ определили лучшую команду по мини-футболу

Команды любителей мини-футбола Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в заводском первенстве.

За звание сильнейших боролись четыре футбольные команды. По результатам сыгранных матчей первое место — у инструментального цеха, второе и третье — у сборочно-монтажных.

Команды-призеры были награждены грамотами. Кроме того, лучшие футболисты получили дипломы. Это вратарь Евгений Сырбу, защитник Александр Черненко и нападающий Михаил Сорокин.

«Наша команда не в первый раз участвует в чемпионате завода по футболу. Каждый турнир оказывается по-своему интересным. Как правило, победителя нельзя предугадать до последней игры, каждая из команд может стать чемпионом. В этот раз соперники были очень серьезные, хорошо подготовленные, но удача оказалась на нашей стороне. Спасибо всем участникам за интересную игру!» — поделился своими впечатлениями капитан команды-победителя Максим Суслов.

Футбол — один из самых популярных в АО «ГРПЗ» командных видов спорта, объединяющий представителей разных профессий и подразделений. Первенство завода по мини-футболу проводится ежегодно. Оно позволяет не только определить лучшую команду предприятия, но и выявить сильнейших игроков при формировании заводской сборной для участия в региональных футбольных турнирах.