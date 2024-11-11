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Mash: в России красная икра подорожает к Новому году на 20%
Это связано с уменьшением улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.

В России красная икра подорожает к Новому году на 20%. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

Это связано с уменьшением улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Килограмм лососевой красной икры в оптовом сегменте стоит девять тысяч рублей. В 2023 году цены держались в диапазоне 5500-6000₽. На сайтах та же позиция продается за 13 200 рублей.

Среди причин указываются ужесточение условий для получения сертификатов, значительное снижение количества поставок и падение спроса из-за цен, которые составили с учетом уменьшения вылова рыбы.

Предполагается, что в пик спроса, ближе к концу декабря стоимость вырастет еще на две-три тысячи. В связи с этим на рынке появилось много подделок.