Карты «Мир» заработали в Иране

В понедельник, 11 ноября, российская платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab, теперь граждане Ирана смогут снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях.

Карты «Мир» заработали в Иране. Об этом сообщают РИА Новости.

В понедельник, 11 ноября, российская платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab, теперь граждане Ирана смогут снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях.

Отмечается, что граждане России смогут снять наличные в Иране с российских банковских карт на втором этапе этого проекта, а на третьем этапе иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.