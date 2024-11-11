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Иноагентам могут ограничить вывод средств из России
Эта мера может коснуться и тех, кто покинул Россию и критиковал страну и участников спецоперации, при этом получая доход от сдачи недвижимости.

Иноагентам могут ограничить вывод средств из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — заявил чиновник.

Володин добавил, что эта мера может коснуться и тех, кто покинул Россию и критиковал страну и участников спецоперации, при этом получая доход от сдачи недвижимости.

Ранее в Госдуме заявили, что творчество музыкантов-иноагентов запрещать не станут.