Главу Спасска-Рязанского осудят за халатность
Глава муниципального образования со дня вступления в должность не принял мер по аварийно-техническому обслуживанию указанных многоквартирных домов и мер, направленных на расселение жильцов аварийных домов.
Главу Спасска-Рязанского осудят за халатность при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает СК по региону.
Установлено, что в городе расположены девять многоквартирных домов, в 2015 году признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, поскольку износ домов составляет более 70%.
Глава муниципального образования со дня вступления в должность не принял мер по аварийно-техническому обслуживанию указанных многоквартирных домов и мер, направленных на расселение жильцов аварийных домов.
Не желая заниматься вопросами расселения граждан, обвиняемый установил срок расселения до 31 декабря 2030 года, что не отвечает требованиям разумности.
Уголовное дело направили в суд.