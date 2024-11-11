Главу Спасска-Рязанского осудят за халатность

Глава муниципального образования со дня вступления в должность не принял мер по аварийно-техническому обслуживанию указанных многоквартирных домов и мер, направленных на расселение жильцов аварийных домов.

Главу Спасска-Рязанского осудят за халатность при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает СК по региону.

Установлено, что в городе расположены девять многоквартирных домов, в 2015 году признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, поскольку износ домов составляет более 70%.

Глава муниципального образования со дня вступления в должность не принял мер по аварийно-техническому обслуживанию указанных многоквартирных домов и мер, направленных на расселение жильцов аварийных домов.

Не желая заниматься вопросами расселения граждан, обвиняемый установил срок расселения до 31 декабря 2030 года, что не отвечает требованиям разумности.

Уголовное дело направили в суд.