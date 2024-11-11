Глава архивного управления Рязанской области ушла на пенсию

Александра Перехватова отметила 70-летний юбилей и отправилась на заслуженный отдых.

Глава архивного управления Рязанской области ушла на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Александра Перехватова отметила 70-летний юбилей и отправилась на заслуженный отдых."Желаем Александре Викторовне крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и богатства идей", — говорится в сообщении.

Новым руководителем архивного управления назначена Наталья Акимова. Соответствующее распоряжение подписано 7 ноября.