ФАС и Минтранс призвали авиакомпании сформулировать ценовую политику

Отмечается, что это обеспечит прозрачность формирования цен на перелеты.

ФАС и Минтранс призвали авиакомпании сформулировать ценовую политику. Как указано в публикации, это обеспечит прозрачность формирования стоимости на перелеты. Об этом 11 ноября сообщило РБК.

Со ссылкой на антимонопольную службу отмечается, что в своих документах авиакомпании должны отразить методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в эконом-классе.

«Авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — заявили в ФАС.

Кроме того, по данным РБК, органы власти предложили увеличить разнообразие предлагаемых тарифных групп перевозчиков «с описанием каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг».

Уточняется, что на сайтах авиакомпаний должны быть размещены декларации «о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки».

Ранее стало извсетно, что в России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми.