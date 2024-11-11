ФАС и Минтранс призвали авиакомпании сформулировать ценовую политику. Как указано в публикации, это обеспечит прозрачность формирования стоимости на перелеты. Об этом 11 ноября сообщило РБК.
Со ссылкой на антимонопольную службу отмечается, что в своих документах авиакомпании должны отразить методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в эконом-классе.
«Авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — заявили в ФАС.
Кроме того, по данным РБК, органы власти предложили увеличить разнообразие предлагаемых тарифных групп перевозчиков «с описанием каждой тарифной группы с определенным пакетом дополнительных услуг».
Уточняется, что на сайтах авиакомпаний должны быть размещены декларации «о применяемых методах динамического ценообразования стоимости авиаперевозки».
Ранее стало извсетно, что в России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми.