Эксперты рязанского РЦК поделились опытом с коллегами из других регионов

Их цель ― обмен опытом и лучшими практиками реализации нацпроекта «Производительности труда», организации обучения сотрудников предприятий бережливым инструментам, в том числе на площадке «Фабрики процессов».

Эксперты рязанского Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели серию встреч с коллегами из других регионов. Цель ― обмен опытом и лучшими практиками реализации нацпроекта «Производительности труда», организации обучения сотрудников предприятий бережливым инструментам, в том числе на площадке «Фабрики процессов».

5 ноября сотрудники рязанского РЦК встретились с коллегами из Липецкой области, с которыми обсудили обучение работников предприятий инструментам бережливого производства, вовлечение руководителей компаний в культуру непрерывных улучшений, популяризацию мероприятий нацпроекта в регионе. Также речь шла о том, как эффективно выстроить взаимодействие с органами власти, особенно с муниципальными образованиями.

7-8 ноября рязанцы посетили РЦК Ростовской области. Ростовские «бережливцы» организовали для гостей экскурсию на предприятие Metaenergy, которое специализируется на производстве электротехники. Благодаря большой вовлеченности директора компании были достигнуты высокие результаты участия в нацпроекте.

«Сотрудники Регионального центра компетенций на постоянном контакте со своими коллегами из других регионов. Постоянный и открытый обмен опытом ― залог профессионального роста и повышения качества реализуемых проектов. Уверен, такой обмен практиками позволит и нашим „бережливцам“, и их коллегам из других регионов улучшить свои профессиональные компетенции и получить обратную связь», ― отметил директор АРБ Роман Кравчук.