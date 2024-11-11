Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
Втр, 12
Срд, 13
ЦБ USD 97.96 0.13 12/11
ЦБ EUR 104.85 -0.6 12/11
Нал. USD 96.02 / 97.20 11/11 17:25
Нал. EUR 104.04 / 105.70 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
10 635
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
24 352
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
27 000
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
30 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Эксперты рязанского РЦК поделились опытом с коллегами из других регионов
Их цель ― обмен опытом и лучшими практиками реализации нацпроекта «Производительности труда», организации обучения сотрудников предприятий бережливым инструментам, в том числе на площадке «Фабрики процессов».

Эксперты рязанского Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели серию встреч с коллегами из других регионов. Цель ― обмен опытом и лучшими практиками реализации нацпроекта «Производительности труда», организации обучения сотрудников предприятий бережливым инструментам, в том числе на площадке «Фабрики процессов».

5 ноября сотрудники рязанского РЦК встретились с коллегами из Липецкой области, с которыми обсудили обучение работников предприятий инструментам бережливого производства, вовлечение руководителей компаний в культуру непрерывных улучшений, популяризацию мероприятий нацпроекта в регионе. Также речь шла о том, как эффективно выстроить взаимодействие с органами власти, особенно с муниципальными образованиями.

7-8 ноября рязанцы посетили РЦК Ростовской области. Ростовские «бережливцы» организовали для гостей экскурсию на предприятие Metaenergy, которое специализируется на производстве электротехники. Благодаря большой вовлеченности директора компании были достигнуты высокие результаты участия в нацпроекте.

«Сотрудники Регионального центра компетенций на постоянном контакте со своими коллегами из других регионов. Постоянный и открытый обмен опытом ― залог профессионального роста и повышения качества реализуемых проектов. Уверен, такой обмен практиками позволит и нашим „бережливцам“, и их коллегам из других регионов улучшить свои профессиональные компетенции и получить обратную связь», ― отметил директор АРБ Роман Кравчук.