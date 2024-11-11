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Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве рязанца на охоте, продлили содержание в СИЗО
Срок в СИЗО Цыплакову продлен до 3 февраля 2025 года.

Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве рязанца на охоте, продлили содержание в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба советского районного суда.

В понедельник, 11 ноября, суд продлил меры пресечения фигурантам уголовного дела о незаконной охоте, на которой в феврале 2024 убили 47-летнего Сергея Пинтелина. Бывший замначальника управления уголовного розыска рязанского УМВД Виталий Цыплаков остался под стражей, экс-замначальника Михайловского МО полиции Станислав Костин — под домашним арестом.

Срок в СИЗО Цыплакову продлен до 3 февраля 2025 года.

Напомним, 24 февраля Сергей Пинтелин вместе со знакомым фермером Сергеем Петиным, 53-летним заместителем начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталием Цыплаковым и шестью другими охотниками отправился в лес. Поздно ночью компания вернулась с охоты, но уже без Пинтелина. На вопросы матери пропавшего организатор поездки Сергей Петин отвечал, что мужчину высадили где-то по дороге.

Позже Виталий Цыплаков показал, как застрелил Сергея Пинтелина на следственном эксперименте. Тогда же он рассказал о самом процессе убийства, поделился, что тело Пинтелина увезли на санках и закопали.

В июле на заседании, где продлевали содержание в СИЗО защита подчеркивала, что нет доказательств, что именно пуля Цыплакова попала в убитого. Экс-замначальника уголовного розыска извинялся перед родственниками убитого, но те не поверили в искренность его слов.

Подробнее об исчезновении Сергея Пинтелина можно прочитать в сюжете.