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Для Рязани закупят пять новых троллейбусов
Машины поставят до 20 декабря 2024 года.

Для Рязани закупят пять новых низкопольных троллейбусов. Начальная цена тендера на госзакупках 183 миллиона 593 тысячи 750 рублей.

В документах написано, что транспорт должен быть отечественного производства, год выпуска — 2024. В троллейбусах предусмотрят систему климат-контроля, пассажирские места для инвалидов.

Также отмечается, что у машин будет возможность автономного хода.

Пассажировместимость в салоне — до 100 человек.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта администрации. Машины поставят до 20 декабря 2024 года.