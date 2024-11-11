Центробанк предложил установить ограничения в ипотеке с 1 июля 2025 года

Банк России предлагает ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.

Центробанк предложил установить ограничения в ипотеке с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Банк России предлагает ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.

Также, по ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья.