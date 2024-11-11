Белоусов: российские военные продвигаются вперед на богуславском направлении

Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска продолжают продвигаться вперед на богуславском направлении в Харьковской области.

Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска продолжают продвигаться вперед на богуславском направлении в Харьковской области. Об этом сообщило 11 ноября РИА Новости.

Белоуслов отметил, что российские военные продвигаются вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать.

Напомним, о взятии под контроль Колесниковки в Харьковской области подразделениями группировки войск «Запад» стало известно в понедельник, 11 ноября.