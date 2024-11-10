WSJ: в России хотят объединить «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл»

В России хотят объединить «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». Об этом 9 ноября пишет канал «Осторожно новости» со ссылкой на американскую газету WSJ.

По данным издания, власти обсуждают сценарий, по которому Роснефть поглотит «Газпромнефть», а также «Лукойл» (крупнейшую негосударственную нефтяную компанию в России).

После объединения получится мегакомпания, которая по объему нефтедобычи будет уступать только Саудовской Аравии.

Отмечается, что слияние позволит «выжимать более высокие цены» из покупателей из Индии и Китая, а также лучше противостоять санкциям.

На пост директора новообразованной фирмы рассматривают главу «Газпромнефти» Александра Дюкова.