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Власти Белгородской области отказали в помощи подорвавшейся на мине семье

Власти Белгородской области отказали в помощи семье, которая подорвалась на мине, заехав в запретную зону. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина вместе с женой поехал на машине в Старый Хутор и наехал на снаряд. Мужчина погиб, женщина получила травмы.

«Мы не окажем помощь государственную семье погибшего. Почему? Мы давно договорились, два года назад, что все, кто не слушает требований органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают госпомощь в случае ранения или гибели», — заявил Гладков.

Чиновник напомнил, что с 28 августа въезд в Старый Хутор запрещен.

«Дело не в деньгах, а в жизнях мирных жителей», — заключил глава региона.