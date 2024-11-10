В Рязани скончался Павел Андреев

В Рязани скончался начальник отдела методического и информационного обеспечения подготовки спортивного резерва ГАУ РО «ЦСП» Павел Андреев. Об этом сообщает региональный минспорт 10 ноября.

С 2004 по 2016 год Андреев возглавлял Всероссийскую федерацию полиатлона. Также он занимал должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Рязанской области, возглавлял отдел спорта высших достижений министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. С 2016 года работал начальником отдела в Центре спортивной подготовки.

Ему было 59 лет.