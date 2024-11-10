В Брянске двое детей и гость, пытавшийся их спасти, погибли в пожаре

В Брянске двое детей и гость, пытавшийся их спасти, погибли в пожаре. Об этом пишут «Плохие новости».

7 ноября загорелся двухэтажный частный дом. 45-летний мужчина, который был в гостях, кинулся спасать двухлетнего Никиту и 11-летнего Колю.

Тела троих обнаружили уже после тушения. Мужчину, обнимавшего малыша, обнаружили на кухне. Отмечается, что он мог перепутать выход с другим коридором. Также известно, что мать детей была госпитализирована. Об отце семейства — не сообщается.