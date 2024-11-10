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Синоптик рассказал, когда придут морозы и выпадет снег

Синоптик рассказал, когда придут морозы и выпадет снег в Центральной России. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал прогноз 10 декабря у себя в канале.

По его словам, снег на текущей неделе не выпадет. В пятницу ожидается похолодание, также усилится ветер. Уже к выходным сохранится оттепельная и ветреная погода.

«Тело сохранит не только ноябрь, но и декабрь. Вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной», — заявил Тишковец.