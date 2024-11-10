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Консул Италии не посещал обвиняемого в подрыве путей под Рязанью

Консул Италии не посещал обвиняемого в подрыве путей под Рязанью Руслана Сидики*. Об этом 10 ноября пишет РИА Новости.

По словам адвоката Игоря Поповского, консул писал обращение в СК, однако ответа ведомства не получал.

Напомним, Руслана Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Ранее сообщалось, что обвиняемый имеет два гражданства: Италии и России.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.