Жительнице Шилова дали семь лет колонии за убийство сожителя

По данным следствия, убийство произошло 13 февраля 2024 года в Шилове.

Жительнице Шилова дали семь лет колонии за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, убийство произошло 13 февраля 2024 года в Шилове. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ударила ножом в грудь мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался.

Женщина была задержана и заключена под стражу.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.