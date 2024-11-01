Жительнице Шилова дали семь лет колонии за убийство сожителя
По данным следствия, убийство произошло 13 февраля 2024 года в Шилове.
Жительнице Шилова дали семь лет колонии за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, убийство произошло 13 февраля 2024 года в Шилове. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ударила ножом в грудь мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался.
Женщина была задержана и заключена под стражу.
Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.