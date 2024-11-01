Якушев отчитался о выделении 180 млрд рублей из казны на развитие комфортной горсреды

Якушев отчитался о выделении 180 млрд рублей из казны на развитие комфортной горсреды. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

По народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств

«Реализация программы продолжится — при поддержке „Единой России“ финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трехлетку», — отметил врио секретаря Генсовета.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. „Единая Россия“ настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это — программа для людей, она меняет облик наших городов, сел», — сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», — отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году — уже свыше 17 миллионов.

«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от „Единой России“. Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», — отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил — контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе „Единой России“ и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растет активность людей, но меняется их запрос», — отметил он.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект « Городская среда ». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.

«В Рязанской области в 2024 году обновят 28 общественных территорий. В частности, в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасове, Спасске-Рязанском, Спас-Клепиках, Шацке, Шилове, Кораблине, Михайлове, Рыбном, Ряжске, а также в р.п. Александро-Невский и Сараи. В августе 2024 года три рязанских проекта стали победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Победу одержали проекты благоустройства общественных пространств в Скопине, Кораблине и Спасске-Рязанском. Проект „Гончарная сказка Скопина“ предполагает оформление территории, прилегающей к Красной площади. В Кораблине реализуют проект благоустройства Центрального горпарка. В Спасске-Рязанском построят современную набережную с эксклюзивными видами на реку Оку и площадкой для наблюдений за звездным небом. Каждый человек достоин комфортных условий для жизни. За последние годы в Рязанской области благоустроено более 170 общественных пространств. Ежегодно создаются новые зоны отдыха, пешеходные улицы, парки, скверы, осуществляется благоустройство общественных мест, развитие инфраструктуры и озеленение территорий», — отметил Павел Малков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия, губернатор Рязанской области.