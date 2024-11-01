ВС РФ взяли под контроль Леонидовку в ДНР

Также под контроль российских военных перешли населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донбассе.

ВС РФ взяли под контроль Леонидовку в ДНР. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило Минобороны.

Также под контроль российских военных перешли населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донбассе.

Российские военные за неделю нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

Потери ВСУ за неделю на разных направлениях составили до 17 тысяч военных.