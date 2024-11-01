В Уфе девушка хотела улучшить состояние кожи, но получила некроз

В Уфе девушка хотела улучшить состояние кожи, но получила некроз. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, девушка решила сделать мезотерапию — вколоть под кожу витамины. Она выбрала косметолога, которого нашла в интернете и пошла на прием. Там выяснилось, что делать уколы будет помощница косметолога, так как у врача слишком много работы.

На следующий день после процедуры девушка почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура, в теле была слабость и ломота. Женщина обратилась к косметологу. Та посоветовала ей пить противоаллергические препараты, а если не поможет — мазать кожу теплым яйцом и разглаживать пальцами.

Лучше не стало, тогда косметолог начала колоть девушке гормональные препараты.

Спустя полтора месяца девушка обратилась к другому врачу. За это время в тканях началось нагноение, а в лице остались дырки.

Она подала иск в гражданский суд и выиграла. Суд постановил выплатить потерпевшей 2 млн морального ущерба и 1 млн рублей штрафа.