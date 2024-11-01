В Telegram появилась новая схема мошенничества
Мошенники скрывают вредоносное ПО в картинках и текстовых файлах.
В Telegram появилась новая схема мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, мошенники скрывают вредоносное ПО в картинках и текстовых файлах.
Такие схемы направлены на промышленные компании, исследовательские центры, госучреждения. Отмечается, что жертвами уже стали десятки организаций.
Мошенники отправляют письма якобы от официальных лиц с просьбой ознакомиться с документом и подписать его. В результате на устройства попадает «вредонос».