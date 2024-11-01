В Свердловской области двое молодых людей изнасиловали мужчину палкой и пытались сжечь его

В Свердловской области двое молодых людей изнасиловали мужчину палкой и пытались сжечь его. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, в день гибели у 31-летнего мужчины был день рождения. Когда он шел домой из кафе, где отмечал праздник, у него случился конфликт с двумя 18-летними молодыми людьми. Они избили мужчину, раздели, засунули палку в анус и подожгли.

Мужчине порвали кишечник, он скончался на месте. После убийства его тело пытались сжечь.

СК возбудил уголовное дело.