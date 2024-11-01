В субботу в Рязанской области ожидается снег и дождь

Температура воздуха по области ночью составит 0, +5 градусов, днем +2, +7 градусов.

В субботу в Рязанской области ожидается снег и дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 2 ноября, в регионе будет облачно. Ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, местами возможно налипание мокрого снега.

Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0, +5 градусов, днем +2, +7 градусов.