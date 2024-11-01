В Рязани жителей Подмосковья осудили за кражу 360 тонн дизельного топлива

Летом 2023 года мужчины по указанию третьих лиц украли более 360 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «Транснефть Верхняя-Волга».

В Рязани жителей Подмосковья осудили за кражу 360 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, летом 2023 года мужчины по указанию третьих лиц украли более 360 тонн дизельного топлива из нефтепродуктопровода АО «Транснефть Верхняя-Волга» через незаконные технологические присоединения на территории Рязанского и Клепиковского районов. Перекачку нефтепродуктов осуществляли в приспособленные к их перевозке транспортные средства под управлением третьих лиц.

В результате АО «Транснефть — Верхняя Волга» причинен материальный ущерб на сумму более 26 млн рублей.

Каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Одному из осужденных предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, второму — в исправительной колонии строгого режима.