В Рязанской области уничтожили 45 килограммов небезопасной молочной продукции

Во время проверки у индивидуального предпринимателя нашли более 45 килограммов молочной продукции без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности.

В Рязанской области уничтожили более 45 килограммов небезопасной молочной продукции. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Во время проверки у индивидуального предпринимателя нашли более 45 килограммов молочной продукции без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности.

Специалисты ведомства не смогли сопоставить товар с ветеринарными сопроводительными документами и признали его небезопасным.

Предпринимателю выдали предписание о необходимости утилизации молочной продукции. Требования Управления Россельхознадзора исполнены в полном объеме. Товар уничтожен.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям