В рязанской многоэтажке неделю назад отключили горячую воду и отопление

Отмечается, что в доме № 6Б по улице Бирюзова нет отопления и горячей воды уже неделю.

.В рязанской многоэтажке неделю назад отключили горячую воду и отопление. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN.Life».

Отмечается, что в доме № 6Б по улице Бирюзова нет отопления и горячей воды уже неделю.

«Все обращения жильцов в УК не приводят ни к какому результату. УК „Домсервис“ ссылалась сначала на РМПТС города, а те, в свою очередь ссылаются на то, что у нас дом отапливает себя сам. Потом УК стали винить дягилевскую ТЭЦ, а мы сидим и мерзнем», — сообщили рязанцы.