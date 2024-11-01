В рязанском ЗАГСе рассказали о самых необычных выездных регистрациях в 2024 году

Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре.

В рязанском ЗАГСе рассказали о самх необычных выездных регистрациях в 2024 году. Об этом сообщила начальник Сервис-ЗАГС Антонина Всемирнова, пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре.

По словам Всемирновой, специалисты готовы регистрировать свадьбы и в троллейбусах, однако пока желающих не нашлось.