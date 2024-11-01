В Рязани затопило подстанцию, без света остались три улицы
В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах.
В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах. Об этом
Без света остались улицы:
- Керамзавода;
- Павловская;
- Новослободская.
«Причина отключения — затапливание сточными водами трансформаторной подстанции из-за засора коллектора», — заявили в электросетях.
Отмечается, что бригада направлена на устранение аварийной ситуации. Электроэнергию восстановят в течение четырех часов с момента отключения.