В Рязани затопило подстанцию, без света остались три улицы

В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах.

В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах. Об этом сообщили в электросетях.

Без света остались улицы:

Керамзавода;

Павловская;

Новослободская.

«Причина отключения — затапливание сточными водами трансформаторной подстанции из-за засора коллектора», — заявили в электросетях.

Отмечается, что бригада направлена на устранение аварийной ситуации. Электроэнергию восстановят в течение четырех часов с момента отключения.