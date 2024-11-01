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В Рязани вновь пройдет детский Международный конкурс скрипачей
Открытие конкурса состоится 2 ноября в Детской музыкальной школе № 1, там же пройдут прослушивания I и II туров, а III состоится в областной филармонии.

В Рязани пройдет XV Международный конкурс скрипачей имени Бобылева. Об этом сообщили на пресс-конференции в пятницу, 1 ноября.

Открытие конкурса состоится 2 ноября в Детской музыкальной школе № 1, там же пройдут прослушивания I и II туров, а III состоится в областной филармонии.

«В рамках конкурса запланированы мастер-классы всех членов жюри. А члены жюри в этом году у нас именитые. Одна из традиций школы и конкурса — приглашать лучших музыкантов, которые могут оценить наших маленьких исполнителей, вместе с этим они дают им путевку в дальнейшее профессиональное искусство», — заявила исполнительный директор конкурса Светлана Морозова,

По ее словам, география участников в этом году расширилась и охватила девяносто российских городов, в том числе и Рязань.

В состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Марина Кесельман, лауреат Международных конкурсов Анна Лаухина, а также заведующая кафедрой скрипки, доцент Белорусской государственной консерватории имени Луначарского Татьяна Боднева,

Каждый день конкурса пройдет в открытом формате, любой желающий сможет бесплатно посмотреть выступления скрипачей в Детской музыкальной школе № 1 и филармонии.

5 ноября в 11 часов состоится торжественное закрытие и церемония награждения в концертном зале филармонии при участии губернаторского симфонического оркестра. Участники получат грамоты и подарки, а победители — денежные премии.