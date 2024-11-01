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В Рязани мужчина украл телевизор из квартиры знакомой
Мужчина дождался, когда гости и хозяйка квартиры уснут, забрал телевизор и уехал домой.

В Рязани мужчина украл телевизор из квартиры знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что накануне 42-летняя женщина устроила дома застолье, на которое пригласила много знакомых. Среди них был 67-летний житель Денежниково, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, мужчина дождался, когда гости и хозяйка квартиры уснут, забрал телевизор и уехал домой. Он надеялся, что из-за большого количества людей и выпитого, никто не догадается о его причастности к хищению, однако полицейские установили все обстоятельства.

Возбуждено уголовное дело.