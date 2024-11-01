В российских школах хотят возродить систему начисления оценок за поведение

К примеру, как предложил депутат, положительные оценки за поведение могли бы выставляться за отсутствие необоснованных прогулов, надлежащий внешний вид ученика, вежливое общение со сверстниками и учителями, отсутствие ранних вредных привычек.

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил возродить в школах систему начисления оценок за поведение. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило RT.

К примеру, как предложил депутат, положительные оценки за поведение могли бы выставляться за отсутствие необоснованных прогулов, надлежащий внешний вид ученика, вежливое общение со сверстниками и учителями, отсутствие ранних вредных привычек.

Обращение направили в Минпросвещения.