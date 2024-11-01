В России снова подорожают автомобили

Рост цен объясняют индексацией утильсбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением курса рубля.

В России снова подорожают автомобили. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, стоимость новых легковых автомобилей в октябре выросла в среднем на 2-5%. Эксперты отметили, что цены на автомобили будет расти и дальше. По их словам, с 1 января каждого последующего года платеж будет индексироваться на 10-20%.

Рост цен объясняют индексацией утильсбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением курса рубля.