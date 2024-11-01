В России представили пикап «Капитан» отечественного производства
Модель оснащена 2,5-литровым 129-сильным турбодизелем Isuzu.
В России представили пикап «Капитан» отечественного производства. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на нижегородского автопроизводителя «Промтех».
Отмечается, что в основе машины лежит китайский пикап Huanghai N2.
Модель оснащена 2,5-литровым 129-сильным турбодизелем Isuzu, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — жестко подключаемый полный.