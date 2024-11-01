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В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры
Средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей.

В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.

По его словам, средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей.

Он рассказал, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость нужно поднять с сегодняшних 300 рублей.