В Подмосковье массажистка обвинила мужчину в изнасиловании

Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил SHOT.

Как стало известно Telegram-каналу, 29-летняя девушка арендовала в Люберцах кабинет на первом этаже жилого дома и делала клиентам массаж. В конце 2020 года у нее появился постоянный посетитель — 31-летний мужчина, который стал регулярно приходить на сеансы.

В марте 2021 года массажист перестала работать. В феврале 2023-го мужчина объявился вновь и попросил девушку сделать ему массаж в одном из московских отелей.

Отмечается, что она согласилась, провела сеанс и, когда уже собиралась уходить, мужчина, по словам девушки, набросился на нее и изнасиловал.

Массажист, по информации SHOT, заявила, что клиент ее запугал, из-за чего она сразу не обратилась в полицию. А в январе 2024-го года мужчина заявил девушке, что заразился от нее венерическим заболеванием и угрожал ее родственникам. При этом, как пишет канал, никакой компенсации мужчина не требует, а просто грозится отомстить.

Только после этого девушка обратилась в полицию. Проводится проверка.