В Москве мужчина обокрал проститутку

В Москве мужчина обокрал проститутку. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 19-летняя девушка принимала мужчин на съемной квартире. Днем 28 октября к ней на «прием» пришел мужчина. Во время оказания услуг девушка почувствовала от него резкий запах и заявила, что часть услуг предоставлять не будет.

Клиент потребовал вернуть ему 10 тысяч рублей, которые он заплатил, девушка отказалась. Тогда мужчина разозлился, схватил ее телефон, ключи от квартиры и сбежал. Девушка попросила соседей вызвать полицию и сказала, что неизвестный пытался ее изнасиловать, а потом ограбил.

Причиненный ущерб девушка оценила в 35 тысяч рублей. Клиента уже задержали.